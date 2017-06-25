В центрі Мінська танк врізався у дерево і зніс ліхтарний стовп (фото, відео)

У Мінську в суботу, 24 червня, врайоні станції метро "Маскоўская" під час репетиції параду танк, який їхав в у напрямку центру, врізався в дерево і зніс ліхтарний стовп. Про це повідомило місцеве видання CityDog.by.

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В результаті у танка трохи пошкоджена обшивка. Ніхто не постраждав.