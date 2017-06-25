В центрі Мінська танк врізався у дерево і зніс ліхтарний стовп (фото, відео)
01:30, 25 червня 2017Світ
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ДТП сталося під час репетиції параду.
Танк зніс стовп / фото citydog.by
У Мінську в суботу, 24 червня, врайоні станції метро "Маскоўская" під час репетиції параду танк, який їхав в у напрямку центру, врізався в дерево і зніс ліхтарний стовп. Про це повідомило місцеве видання CityDog.by.
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В результаті у танка трохи пошкоджена обшивка. Ніхто не постраждав.
Танк зніс стовп / фото citydog.by
У танка пошкоджена обшивка / фото citydog.by
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