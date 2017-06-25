В центрі Мінська танк врізався у дерево і зніс ліхтарний стовп (фото, відео)

01:30, 25 червня 2017
Світ
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ДТП сталося під час репетиції параду.

Танк зніс стовп / фото citydog.by

У Мінську в суботу, 24 червня, врайоні станції метро "Маскоўская" під час репетиції параду танк, який їхав в у напрямку центру, врізався в дерево і зніс ліхтарний стовп. Про це повідомило місцеве видання CityDog.by.

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В результаті у танка трохи пошкоджена обшивка. Ніхто не постраждав.

Танк зніс стовп / фото citydog.by
Танк пошкодив обшивку / фото citydog.by

 

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Теги: #ДТП у Мінську