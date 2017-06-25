Єгипет передав Саудівській Аравії два острови у Червоному морі

Президент Єгипту Абдель Фаттах аль-Сісі в суботу, незважаючи на широку суспільну критику, ратифікував угоду, в якій поступається суверенітетом над двома безлюдними островами в Червоному морі Саудівської Аравії. Про це пише Reuters.

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Угода про два острови у Червоному морі політично чутлива для Сісі. Він розраховує на Саудівську Аравію як на ключового союзника, але в минулому році повідомлення про можливу передачу островів викликало в Єгипті вуличні протести.

Парламент Єгипту минулого тижня підтримав угоду, яка передає контроль над островами Тиран і Санафір Саудівській Аравії.

«Президент Абдель Фаттах аль-Сісі ратифікував угоду про демаркацію морського кордону між Арабською Республікою Єгипет та Королівством Саудівська Аравія», - йдеться в заяві кабінету міністрів.

Уряд Сісі оголосив про укладення морської угоди з Саудівською Аравією, союзником, який надав Єгипту мільйони доларів допомоги, в минулому році. Єгипетські і Саудівськи уряди заявили, що острови є саудівськими, але підпадають під захист Єгипту.

Саудівська Аравія допомагає Сісі відтоді, як у 2013 році він скинув президента Мохамеда Мурсі, що належав до угруповання «Брати-мусульмани», а правові спори з приводу операції в Червоному морі стали джерелом напруженості між двома країнами.