Невідомі запустили сайт Je Suis Maidan з фото та іменами учасників акції протесту в Москві

Невідомі створили сайт Je Suis Maidan, де зібрані фотографії учасників організованого Олексієм Навальним мітингу проти корупції у Москві 12 червня і посилання на їхні сторінки у "ВКонтакте", передає Російська служба Бі-бі-сі.

"На практиці про жодну анонімность на вуличних акціях мови бути не може", - йдеться на сайті. "Залиште надії - вас теж знайдуть!" - звертаються до учасників опозиційних акцій "викривачі".

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Для пошуку профілю в соцмережі на фотографії вони використовують сервіс FindFace, засновник якого Максим Перлін заявив "Відкритій Росії", що компанія не причетна до створення сайту.

Перлін у 2008-2009 роках був продюсером прокремлівського ресурсу Russia.ru, зараз він засновник агентства креативних комунікацій BlackLight, відомого співпрацею з такими компаніями, як Beeline, "Яндекс-таксі" та "Альфа-банк".

Менш ніж за три місяці FindFace досяг мільйона передплатників. Зараз число активних користувачів перевищує 1,2 мільйона. Сервіс позиціонується як додаток для знайомств.

Один з користувачів, чиї дані були опубліковані на порталі, розповів "Відкритій Росії", що не мав стосунку до протестного мітингу.

"Автор ресурсу помилився, я взагалі не був учасником акції протесту, я гуляв у центрі і ходив на історичну виставку. До протестувальників я навіть близько не підходив", - сказав він.

Масова акція проти корупції, ініційована Олексієм Навальним, пройшла в багатьох містах Росії 12 червня. Вона зібрала тисячі учасників. Мітинги були як узгоджені, так і не погоджені.

У Москві акція на Тверській проходила одночасно зі святкуваннями на честь Дня Росії. Було затримано багато людей, які, за їх словами, не збиралися брати участь у мітингу.