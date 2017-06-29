У Кремлі заявили, що «не сприймають» намірів змінити статус Криму в Конституції України.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.

«Я просто не розумію, про яку зміну статусу російського регіону можна говорити», - заявив Пєсков на запитання про те, чи може зміна статусу Криму в українській Конституції мати політичні наслідки для відносин РФ і України.

«Ми не сприймаємо заяв зарубіжних лідерів щодо наших регіонів», - заявив він.

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Як повідомляв УНІАН, 11 травня робоча комісія з напрацювання змін до Основного закону України, що стосуються Криму, визначила параметри своєї роботи щодо законодавчого визначення статусу кримських татар у складі унітарної України.

14 травня президент України Петро Порошенко висловив сподівання, що конституційна комісія найближчим часом визначить формат майбутньої кримськотатарської автономії.

24 травня в Києві відбулося перше засідання робочої групи з напрацювання пропозицій змін і доповнень до Конституції України щодо Автономної Республіки Крим та міста Севастополь.