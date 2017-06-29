Американець загинув під час зйомки відео для YouTube-каналу про життя молодих батьків
Молодий батько хотів вразити підписників тим, що книга захистить його від кулі з Desert Eagle. Але книга не захистила його.
19-річна мешканка Міннесоти Моналіза Перес під час зйомки відео для YouTube випадково застрелила свого 22-річного хлопця Педро Руїза III, пише Російська служба Бі-бі-сі.
Як повідомили в поліції, пара вирішила зняти відеоролик, на якому Перес стріляє в Руїза з пістолета через товсту книгу, вважаючи, що вона зупинить кулю. Для свого експерименту вони взяли енциклопедію в твердій обкладинці і пістолет великого калібру Desert Eagle.
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Щоб зняти ролик, молоді люди встановили в кімнаті дві камери. Свідками пострілу стали трирічна дитина пари і близько 30 сусідів, які зібралися подивитися на "трюк".
Коли Перес вистрелила, куля пробила книгу і потрапила Руїзу в груди. Дівчина відразу зателефонувала в 911, проте врятувати хлопця не вдалося.
Перес повідомила поліцію, що ідея зняти відео для YouTube належала Руїзу. За день до трагедії вона згадувала про це у своєму "Твіттері".
"Ми з Педро, схоже, збираємося зняти одне з найнебезпечніших відео. Це ЙОГО ідея, не МОЯ", - написала дівчина.
Перес стверджує, що молодий чоловік переконав її в тому, що трюк не представляє небезпеки, і він вже робив це раніше. За словами дівчини, Руїз показував їй іншу книгу, яку куля не пробила наскрізь.
Як розповіла тітка загиблого молодого чоловіка Клаудія Руїз, з допомогою цього відеоролика пара хотіла підвищити популярність свого каналу на YouTube і залучити більше підписників.
"Вони любили один одного. Цього не повинно було статися", - сказала жінка в інтерв'ю американському телеканалу KVLY.
Вона також повідомила, що намагалася відговорити племінника.
Пара завела власний відеоблог на YouTube в березні 2017 року, щоб "показати життя молодих людей, які рано стали батьками", говориться в описі каналу.
Моналіза Перес, яка перебуває на сьомому місяці вагітності, загрожує до 10 років позбавлення волі і штраф до 20 тисяч доларів.
Дівчину відпустили додому під заставу в 7 тисяч доларів. Вона постане перед судом 5 липня.