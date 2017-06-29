Словенія відсудила у Хорватії вихід до міжнародних вод

Постійна палата третейського суду в Гаазі постановила, що Словенії необхідно надати безперервний прямий доступ в Адріатичне море через Піранську затоку.

Словенія і Хорватія оскаржували суверенітет над затокою з 1991 року. Згідно з рішенням суду, Словенія вперше після проголошення незалежності отримала доступ до міжнародних вод, повідомляє РБК з посиланням на Reuters.

Рішення суду є остаточним, але Хорватія не приймає участі в слуханнях із 2015 року. Влада заявляла, в тому числі за тиждень до оголошення вердикту, що не збираються виконувати рішення.

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Піранська затока є частиною Венеціанської затоки. Після закінчення Другої світової війни територія на північ від міста Трієста, розташованого на північному заході Балканського півострова, була до 1954 року підмандатною територією ООН, потім була поділена між Італією та Югославією. Остаточно території були розмежовані Озимським договором 1975 року.

У 1991 році, після проголошення незалежності, Словенія запропонувала Хорватії провести кордон по центру Піранської затоки. Рік потому Словенія заявила про свої претензії на всю затоку цілком; держава розраховувала отримати вихід до міжнародних вод. Для доступу до них словенським кораблям доводилося плисти через води Італії або Хорватії.

Через суперечки про приналежність акваторії Словенія застосувала право вето на вступ Хорватії до ЄС. У 2009 році після втручання структур ЄС вето було знято, і Хорватія вступила в Євросоюз в 2013 році, передає EU Observer.

У 2015 році Хорватія заявила, що один із суддів, призначений від Словенії, контактував зі словенським чиновником. Влада Словенії пізніше відкликала суддю, заявивши, що він контактував з суддею з власної ініціативи. За цим послідували відставки з боку головуючого судді, після чого склад суду був переглянутий, до нього увійшли представники Норвегії і Швеції.