Прем'єр-міністром Сербії вперше стала жінка
Ана Брнабич стала першою жінкою на чолі уряду Сербії та першим прем’єром із нетрадиційною орієнтацією в історії країни.
Депутати Національних зборів Сербії більшістю голосів підтримали сьогодні, 29 червня, новий уряд на чолі з прем'єр-міністром Ану Брнабич.
Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на B92.
В ході відкритого голосування за висунуту президентом Сербії Александром Вучичем кандидатуру Брнабич проголосували 157 депутатів, проти - 55.
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Ана Брнабич стала першою жінкою на чолі уряду Сербії та першим прем’єром із нетрадиційною орієнтацією в історії країни.
Також Брнабич стала першим відкритим прем’єром-лесбійкою на Балканах.
Раніше повідомлялося, що президент Сербії Олександр Вучич запропонував на посаду прем'єр-міністра Ану Брнабич - міністра державного управління та місцевого самоврядування, яка відкрито заявляє про свою нетрадиційну орієнтацію.