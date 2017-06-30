Берлін "одягнувся" в кольорах веселки: у столиці Німеччини святкують легалізацію гей-шлюбів (фото, відео)

Під Брандебурзькими воротами у центрі німецької столиці люди святкують рішення парламенту на користь легалізації одностатевих шлюбів.

Парламент Німеччини проголосував за реформу, що дозволяє гомосексуальним чоловікам і жінкам укладати юридично повноцінні шлюби і усиновляти дітей.

До людей, які вітають рішення Бундестагу, вийшов головний конкурент Ангели Меркель на майбутніх виборах Мартін Шульц.

"Я задоволений, що в підсумку справедливість восторжествувала. Ми святкуємо шлюб для всіх біля Бранденбурзьких воріт!" - написав Він у своєму Twitter.

Посольство Німеччини в Україні також вітало парламентське рішення.

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Голосування відбулося після того, як на початку тижня канцлер Німеччини Ангела Меркель, яка в ході своєї кампанії 2013 року виступала проти голосування за гей-шлюбів, змінила позицію.

Меркель заявила, що хоче, щоб депутати з очолюваного нею "Християнсько-демократичного союзу" голосували з питання "так, як велить їм совість".

Меркель зробила свою заяву на вечірці жіночого журналу "Брігітте". Меркель пояснила це тим, що нещодавно сталася подія, яка "змінила її життя", маючи на увазі свою недавню зустріч з лесбійським парою, яка усиновила вісьмох дітей.