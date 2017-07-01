Легкий двомоторний літак впав на автомагістраль у США (відео)

Легкий двомоторний літак зазнав авіакатастрофи в штаті Каліфорнія біля містечка Санта Ана, неподалік від Лос-Анджелеса поблизу аеропорту Джона Уейна. Про це повідомляє ТСН з посиланням на ABC News 7.

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Люди дивом не загинули, щоправда, чоловік і жінка, які перебували на борту літака, отримали поранення. Вони отримали травми та були відправлені гелікоптером до лікарні. Інцидент стався з двомоторним літаком Cessna 310.

Під час падіння літак зачепив один автомобіль, який проїжджав автострадою. На землі ніхто не був поранений, а пошкодження транспортного засобу були мінімальними.