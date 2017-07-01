Трамп підписав указ про створення Національної ради з космосу

Президент США Дональд Трамп підписав у п'ятницю виконавчий указ про повторне створення Національної ради з космосу, який існував при президентові Джорджі Буші-старшому.

Документ був підписаний главою держави у присутності віце-президента Майкла Пенса, міністрів і американських астронавтів, передає ТАСС.

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"Ми знову будемо лідирувати. Через 25 років ми знову будемо лідирувати, як і раніше. Сьогодні ми робимо важливий крок для захисту майбутнього Америки в космічному просторі", - заявив президент США. Конкретики щодо підписаного документа він не оголосив.

Подробиць з приводу функцій структури не повідомив поки і Білий дім, однак при адміністрації Буша цей орган координував військові і цивільні програми, а також комерційну діяльність у космосі.

До його складу входили державний секретар, міністри оборони, транспорту, торгівлі, фінансів і інші високопоставлені представники адміністрації.