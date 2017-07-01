Макрон: Гельмут Коль будував мости замість мурів

Президент Франції Еммануель Макрон відзначив внесок колишнього канцлера Німеччини Гельмута Коля (Helmut Kohl) в історію об'єднаної Європи, пише DW.

"Без цього життєвого досвіду (Гельмута Коля. - Ред.) ми усі не були б тут, ми не були б у змозі робити те, що робимо. Це були сміливі, мужні та історичні дії", - заявив Макрон під час загальноєвропейської офіційної церемонії прощання з колишнім німецьким канцлером, яка відбулася у суботу, 1 липня, в будівлі Європарламенту у Страсбурзі.

Макрон наголосив, що для Франції Коль був "ключовим партнером, життєво важливим союзником та невтомним будівником мостів".

"Але більше, ніж усе це, він був другом для Франції", - зазначив французький лідер.

У свою чергу, колишній президент Сполучених Штатів Америки Білл Клінтон під час церемонії зазначив, що Коль "хотів створити такий світ, у якому ніхто б ні над ким не домінував".

"Ви гарно з цим впорались у своєму житті. І ми любимо вас за це", - зауважив Клінтон.

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Під час церемонії виступив також прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв, який наголосив, що для Коля Росія була невід'ємною частиною об'єднаної Європи.

"Для нього вона була частиною спільного дому, без колючих дротів", - наголосив глава російського уряду, додавши, що це було "мрією про мир та безпеку для всіх".

Нагадаємо, у суботу, 1 липня, в будівлі Європарламенту в Страсбурзі відбулася загальноєвропейська офіційна церемонія прощання з колишнім німецьким канцлером Гельмутом Колем, який помер 16 червня на 88-му році життя у своєму будинку в Людвігсхафені. Після церемонії його тіло буде відвезене до ФРН та поховане на кладовищі у місті Шпаєрі.