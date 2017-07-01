Гельмут Коль був людиною, яка боролась за свободу та демократію, - голова ЄП

Колишній канцлер Німеччини Гельмут Коль (Helmut Kohl) був "людиною, яка боролась за свободу та демократію, а також прихильником возз'єднання європейського континенту". Про це заявив голова Європейського парламенту Антоніо Таяні під час загальноєвропейської офіційної церемонії прощання з колишнім німецьким канцлером, яка відбулася в суботу, 1 липня, в будівлі Європарламенту в Страсбурзі, пише DW.

"Завжди і всюди він захищав людську гідність, виступав проти побудови мурів, залізних завіс та проти тоталітарних режимів", - наголосив Таяні.

За його словами, в історії європейської інтеграції не було жодної сторінки, де б Коль не залишив свого відбитку.

Антоніо Таяні також висловив переконання, що возз'єднання Німеччини, яке сталось у період його канцлерства, означало для Коля "не німецьку Європу, а скоріше європейську Німеччину".

"Прямо сьогодні ми повинні наслідувати приклад Гельмута Коля, залишити побоювання позаду себе та сподіватись. Це те, чого від нас очікують наші громадяни: мужність, єдність та готовність до перетворень", - наголосив Таяні.

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У свою чергу, голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер під час виступу назвав Коля своїм "вірним другом".

"Зі смертю Гельмута Коля ми втратили велетня повоєнного часу", - наголосив Юнкер.

Він відзначив роль, яку зіграв Коль для возз'єднання Німеччини, коли працював на посаді канцлера.

"Гельмут Коль був патріотом Німеччини, але також і патріотом Європи. (…) Європа багато в чому йому зобов'язана", - зауважив голова Єврокомісії.

Президент Європейської Ради Дональд Туск віддав Колю шану за те, що він був основоположником об'єднання Західної та Східної Європи після довгого періоду її роз'єднання.

"Його бачення виходило далеко за німецькі кордони та німецькі інтереси", - наголосив він.

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Окремо Туск відзначив "велику заслугу" Коля у примиренні Німеччини та Польщі.

Нагадаємо, у суботу в будівлі Європарламенту в Страсбурзі відбулася загальноєвропейська церемонія прощання з колишнім німецьким канцлером Гельмутом Колем, який помер 16 червня на 88-му році життя у своєму будинку в Людвігсхафені. Після церемонії його тіло буде доправлене до ФРН та поховане на кладовищі у місті Шпаєрі.