Відомий музикант "виконав" всі заповітні бажання своєї 100-річної бабусі (відео)

Відомий американський репер Macklemore опублікував кліп на нову пісню "Glorious". У ролику знялися він і його бабуся Хелен Шотт.

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Робота присвячена сторіччю Хелен.

Macklemore розповів, що у його бабусі є список речей, які вона хотіла б зробити до смерті.

У кліпі вони якраз і виконують всі її заповітні бажання.