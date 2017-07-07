Відомий музикант "виконав" всі заповітні бажання своєї 100-річної бабусі (відео)
16:18, 07 липня 2017Світ
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Macklemore розповів, що у його бабусі є список речей, які вона хотіла б зробити до смерті.
Macklemore розповів, що у його бабусі є список речей, які вона хотіла б зробити до смерті / скріншот
Відомий американський репер Macklemore опублікував кліп на нову пісню "Glorious". У ролику знялися він і його бабуся Хелен Шотт.
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Робота присвячена сторіччю Хелен.
Macklemore розповів, що у його бабусі є список речей, які вона хотіла б зробити до смерті.
У кліпі вони якраз і виконують всі її заповітні бажання.
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