У Кремлі заговорили про телефонну розмову лідерів країн "нормандського формату" після переговорів Путіна на G20

У Кремлі за підсумками переговорів президента Російської Федерації Володимира Путіна в німецькому Гамбурзі з лідерами США, Німеччини і Франції заявили про необхідність готувати телефонну розмову очільників країн «нормандського формату». Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це заявив журналістам прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.

«Є розуміння, що потрібно готувати порядок денний чергової телефонної розмови в «нормандському форматі». Є розуміння, що потрібно вжити дієвих заходів, які сприяли б реальному припиненню вогню на лінії зіткнення, забезпечити відведення важких озброєнь. У цьому плані є повна взаємодія, повна згода сторін», - сказав Пєсков, відповідаючи на запитання УНІАН, чи можна очікувати змін щодо врегулювання конфлікту на Донбасі за підсумками переговорів Путіна з лідерами США, Німеччини та Франції.

За його словами, під час робочого сніданку Путіна, Меркель і Макрона відбувся обмін думками, «де ми перебуваємо в плані українського врегулювання, констатується серйозне пробуксування з реалізацією Мінських домовленостей і не приховується серйозне розчарування у зв'язку з цим, разом з тим, є розуміння, що потрібно йти далі».

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На запитання УНІАН, чи вдалося Путіну переконати своїх партнерів у тому, що Росія «не є агресором на Донбасі», Пєсков сказав: «У даному випадку президент, як завжди, лаконічно, вичерпно довів до співрозмовників позицію РФ».

При цьому він не відповів на запитання, наскільки багато уваги на переговорах Путіна і Трампа приділялося Україні, і запропонував дочекатися прес-конференції очільника російської держави, яка запланована сьогодні на вечір.

Як повідомляв УНІАН раніше, президент Російської Федерації Володимир Путін і його американський колега Дональд Трамп домовилися створити канал комунікації з врегулювання ситуації на Донбасі. Про це очільник російського зовнішньополітичного відомства Сергій Лавров заявив за підсумками зустрічі лідерів двох країн, що відбулася на полях саміту «Великої двадцятки» в Гамбурзі.

«Під час обговорення України американська сторона повідомила, що вони призначили спеціального представника зі сприяння зусиллям щодо врегулювання української кризи», - сказав Лавров.