У Лондоні на ринку сталася масштабна пожежа: залучені понад 70 рятувальників (фото)

В ніч з 9 на 10 липня у Лондоні сталася чергова масштабна пожежа – на цей раз на ринку Camden Lock Market.

Про це йдеться в повідомленні протипожежної служби Лондона у Facebook.

До боротьби з вогнем було залучено понад 70 рятувальників та 10 пожежних машин.

Зазначається, що перший, другий і третій поверхи і дах будівлі на ринку були пошкоджені внаслідок пожежі. Будинок містив низку різних підприємств.

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Керівник пожежної станції Девід Рейд, який був на місці події заявив: "Екіпаж наполегливо працював, щоб приборкати вогонь і не допустити його поширення на сусідні будинки".

Бригада була викликана в 23:57 в неділю ввечері (9 липня), пожежу рятувальники взяли під контроль о 02:50 (10 липня).

Причини пожежі встановлюються. Про постраждалих чи жертв інформації немає.

Як повідомляв УНІАН, в результаті масштабної пожежі у багатоповерхівці на заході Лондона минулого місяця постраждали понад 50 осіб, кілька людей загинули.