Бейонсе вперше опублікувала фото своїх двійнят

Бейонсе вперше опублікувала в Instagram фото своїх дітей. "Серу Картеру та Румі сьогодні один місяць", - оголосила зірка. За дві години фото набрало уже майже 3 мільйона лайків. Раніше її фото у стані вагітності побило рекорди Instagram із кількості вподобань.

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Діти Бейонсе та Jay-Z з'явилися на світ трохи передчасно й тому перші два тижні провели в лікарні. Батьки придумали їм оригінальні імена та запатентували їх.

Sir Carter and Rumi 1 month today. ❤️ Допис, поширений Beyoncé (@beyonce) Лип 13, 2017 о 10:10 PDT

Як повідомляв УНІАН, нещодавно Джордж Клуні став батьком двійні.