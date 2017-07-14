Бейонсе вперше опублікувала фото своїх двійнят
10:43, 14 липня 2017Світ
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Співачка представила світові сина та доньку.
Сера та Румі представили публіці / Фото instagram.com/beyonce
Бейонсе вперше опублікувала в Instagram фото своїх дітей. "Серу Картеру та Румі сьогодні один місяць", - оголосила зірка. За дві години фото набрало уже майже 3 мільйона лайків. Раніше її фото у стані вагітності побило рекорди Instagram із кількості вподобань.
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Діти Бейонсе та Jay-Z з'явилися на світ трохи передчасно й тому перші два тижні провели в лікарні. Батьки придумали їм оригінальні імена та запатентували їх.
Як повідомляв УНІАН, нещодавно Джордж Клуні став батьком двійні.
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