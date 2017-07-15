Пов’язані з Росією хакери вчинили кібератаку на енергомережі Північної Ірландії - ЗМІ

Пов’язані з Росією хакери вчинили кібератаку на енергетичні мережі Північної Ірландії.

Про це сьогодні повідомила британська газета The Times.

За її даними, провідні інженери ірландського Управління постачання електроенергії (Electricity Supply Board, ESB) в червні отримали електронні листи від кіберзлочинців, які, імовірно, були пов'язані з Головним управлінням Генерального штабу збройних сил Росії.

За допомогою електронних листів планувалося встановити на комп'ютерні системи шкідливе програмне забезпечення і спостереження за роботою ESB, інформує видання. Завдання хакерів полягало в тому, щоб отримати доступ до контрольних центрів компанії і вивести з ладу частину систем, що забезпечують енергією ряд областей Північної Ірландії.

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У листах, зокрема, містилися скарги на роботу однієї з електростанцій, при цьому злочинці намагалися змусити співробітників компанії завантажити шкідливі файли. Деякі листи виглядали як заяви про працевлаштування і містили вкладення, стилізовані під резюме.

Як зазначає The Times, збоїв у роботі енергомереж зафіксовано не було. Однак аналітики припускають, що кіберзлодії могли отримати паролі доступу до систем безпеки, що відповідають за підтримку роботи британського енергетичного сектору.

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У Посольстві Росії у Великій Британії вже відреагували на газетну публікацію, заявивши у Twitter, що британські журналісти не навели доказів і що журналістика "вдається до памфлетів", повідомляє Deutsche Welle.

Раніше американська газета The Washington Post із посиланням на джерела повідомила, що комп'ютерні системи американських атомних та інших енергетичних компаній зазнали атак "російських хакерів".