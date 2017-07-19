Соціологи: багатьом росіянам історія байдужа, або вони не мають власної думки

Інститут соціології РАН в ході дослідження, присвяченого сторіччю Жовтневої революції, з'ясував, що оцінка тих подій у свідомості росіян дуже розмита. Майже третина опитаних не знають, нашкодила революція країні або принесла їй користь. Трохи менше респондентів відповіли, що хорошого та поганого було приблизно в рівній мірі. А тих, у кого є чітка негативна думка про роль революції, виявилося на 5% більше, ніж тих, хто дає однозначно позитивну оцінку, пише Известия.

Опитування стало частиною дослідження Інституту соціології РАН «Російське повсякдення: від кризової до посткризової реальності», що охоплює 4 тис. респондентів у віці від 18 років.

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32% опитаних не змогли відповісти на питання, принесла революція країні «більше користі чи шкоди». 29% вибрали відповідь — «користі і шкоди приблизно в рівній мірі». Що стосується тих, у кого є чітка думка про цю подію, то 21% вважає, що було «більше користі», а 19% — «більше шкоди». Ставлення до захоплення влади більшовиками у 30% респондентів «безумовно» або «скоріше позитивне», у 35% — «безумовно» або «скоріше негативне».

Історик, директор Інституту російської історії РАН у 1993-2010 роках Андрій Сахаров розповів «Известиям», що величезним проривом у справі вивчення реальних обставин подій 1917 року було відкриття у 1990-і роки архівів.

У результаті в суспільстві стало приблизно порівну тих, хто знає і визнає темні сторони радянської влади і тих, хто як і раніше вважає Жовтневу революцію безумовним благом (ще 30 років тому таких людей було переважна більшість).

"Жовтнева революція у багатьох як і раніше асоціюється з тим, що бідні повстали проти багатих", - зазначив політолог Сергій Черняхівський.

Дослідження Інституту соціології РАН показало, що частка тих, хто вагався з відповіддю, приблизно однакова, як у відношенні до 1917 року, так і подій початку 1990-х.

Дослідники роблять висновок, що багатьом росіянам історія або байдужа, або вони не мають власної думки щодо ключових подій. У той же час приблизно для половини опитаних історія країни все ж є цілісною і значущою (44% дали свої оцінки всім переломним подій століття). При цьому Жовтнева революція отримала найбільшу кількість позитивних оцінок: ліквідацію Верховної ради в 1993 році позитивно оцінюють лише 11% росіян (негативно — 53%), розпад СРСР в 1991 році — 23% проти 46%, Лютневу революцію — 28% проти 38%, а Жовтневу — 30% проти 35%.

Примітно, що найчастіше на питання, «хто організував Жовтневу революцію», відповідали «партія більшовиків» (37%). «Робітники і селяни» та «весь народ» — 33%, 8% вірять в «німецьку змову».

Директор НДІ політичної соціології В'ячеслав Смирнов прогнозує, що з часом полярність думок і актуальність тих подій неминуче будуть знижуватися.

"Вже скоро ставлення до тих подій стане в один ряд, наприклад, з опричниной Івана Грозного та іншими справами давно минулих днів. Це нормально", - вважає він.