У МЗС РФ поскаржились на "русофобію" Польщі через недопуск Росії до оновлення музею

МЗС Росії назвало відкритою демонстрацією русофобії відмову Польщі допускати РФ до оновлення меморіального комплексу у Собіборі (Собібор – концтабір нацистів у Польщі).

Про це йдеться у заяві російського дипломатичного відомства.

"Намір не допустити Росію до числа учасників проекту є частиною відкрито демонстрованої останнім часом Варшавою русофобії і прагнення поляків нав'язати своє бачення історії, принизивши визвольну роль СРСР і Червоної Армії у Другій світовій війні", – йдеться в заяві.

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"Вважаємо прийняття такого рішення аморальним з точки зору історичної правди" – додали у МЗС Росії.

«Хотіли б нагадати, що російську сторону запросили підключитися до проекту оновлення Музею - Місця Пам'яті в Собіборі в 2013 році», – зазначили у міністерстві.