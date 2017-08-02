США проведуть випробування міжконтинентальної балістичної ракети

Рано вранці в середу на американській базі ВПС Вандерберг відбудеться тестовий пуск міжконтинентальної балістичної ракети. Про це з посиланням на прес-реліз військової бази повідомляє CBS.

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Запуск ракети Minuteman III буде проходити між північчю і 6 ранку за місцевим часом.

Ці ракетні випробування відбуваються менш ніж за тиждень після того, як Північна Корея запустила свою другу МБР, яка, за словами військових експертів, могла досягти Лос-Анджелеса.

Раніше з бази Ванденберг вже провели кілька пробних запусків Minuteman, останні з яких відбулися 26 квітня і 3 травня. Ці дві ракети подолали близько 6760 км до атолу Кваджалейн на Маршаллових островах Тихого океану.

Пуск Minuteman III призначений для "перевірки ефективності, готовності і точності системи зброї". Міжконтинентальні балістичні ракети - одна з трьох гілок ядерної тріади США поряд зі стратегічними бомбардувальниками і підводними човнами з балістичними ракетами.

Як повідомляв УНІАН, КНДР 28 липня здійснила запуск балістичної ракети, яка могла впасти у виключній економічній зоні Японії. У відповідь на північнокорейське ракетне випробування США та Південна Корея провели навчальні пуски ракет.