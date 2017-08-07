В Італії пожежники підпалювали ліс, щоб отримувати премії за гасіння

В Італії заарештували групу з 15 пожежників із добровільної пожежної бригади у Рагузі, яких підозрюють у підпалах для того, щоб отримувати компенсації від держави за гасіння, пише Corriere della Sera.

Правоохоронці заявляють, що чоловіки влаштовували підпали, здійснювали екстрений виклик і повідомляли про пожежу та самі ж її гасили. За це вони отримували від держави компенсацію у розмірі 10 євро за годину роботи.

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Іноді за зміну цих пожежників навіть не завжди доходило до справжніх підпалів: пожежники телефонували в надзвичайну службу і викликали на місце "пожежних".

Наразі ведеться слідство за звинуваченням у шахрайстві, а в окремих випадках – у підпалах.

Як повідомляв УНІАН раніше, Італія потерпає від спеки: стовпчик термометра у Римі сягнув 42 градусів за Цельсієм. На Сардинії температура наближається до 50 С.

У зв'язку зі спекою у 27 містах країни встановили найвищий "червоний рівень" небезпеки, адже синоптики поки що не знають, коли похолоднішає. Африканський антициклон приніс до Італії не лише сонце, а й маси розжареного повітря з пустелі Сахара.