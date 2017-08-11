Екс-посол США в Росії назвав подяку Трампа Путіну ганебною

Колишній посол США в Росії, професор Стенфордського університету Майкл Макфол назвав реакцію Трампа на скорочення чисельності співробітників дипмісії США в Росії непатріотичною, передає РБК.

«Якщо ви пропустили, одна з найбільш ганебних, непатріотичних і необізнаних заяв, які (за останній час) зробив наш президент», - написав Макфол у своєму Twitter.

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МЗС Росії у кінці липня оголосило, що Вашингтону доведеться скоротити чисельність співробітників дипмісії США до 455 осіб. Крім того, Москва закрила з 1 серпня доступ американської сторони до посольської дачі в Срібному Бору і складських приміщень у столиці.

Коментуючи ці заходи, президент Володимир Путін пояснив, що влада повинна були «показати, що ми теж вже без відповіді нічого залишати не будемо». Він додав, що Росія очікувала зміни ситуації у двосторонніх відносинах в кращу сторону, проте цього не сталося.

Президент США Дональд Трамп у відповідь висловив подяку Путіну за те, що «він відпустив велику кількість людей, тому тепер у нас менше витрат». Він зазначив, що Вашингтон зможе заощадити багато грошей» на зарплатах скорочених співробітників.