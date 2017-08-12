Кількість жертв залізничної катастрофи в Єгипті зросла до 41
13:25, 12 серпня 2017Світ
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Уряд пообіцяв по 50 тис. єгипетських фунтів ($25 тис.) кожної з сімей загиблих в результаті аварії.
Кількість поранених у катастрофі збільшилася до 179 осіб / фото Global News
Кількість загиблих в результаті зіткнення поїздів в єгипетській Олександрії зросла до 41 людини. Про це повідомляє міністерство охорони здоров'я Єгипту, передає Ahram Online.
Кількість поранених у катастрофі збільшилася до 179 осіб.
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Уряд пообіцяв по 50 тис. єгипетських фунтів ($25 тис.) кожної з сімей загиблих в результаті аварії. Компенсації пораненим виплачувати зважаючи конкретних випадків.
Як повідомляв УНІАН, вчора в Єгипті зіткнулися два пасажирських потяги. Громадян України серед постраждалих в аварії немає.
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