Кількість жертв залізничної катастрофи в Єгипті зросла до 41

Кількість загиблих в результаті зіткнення поїздів в єгипетській Олександрії зросла до 41 людини. Про це повідомляє міністерство охорони здоров'я Єгипту, передає Ahram Online.

Кількість поранених у катастрофі збільшилася до 179 осіб.

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Уряд пообіцяв по 50 тис. єгипетських фунтів ($25 тис.) кожної з сімей загиблих в результаті аварії. Компенсації пораненим виплачувати зважаючи конкретних випадків.

Як повідомляв УНІАН, вчора в Єгипті зіткнулися два пасажирських потяги. Громадян України серед постраждалих в аварії немає.