У Барселоні місцеві протестували проти туристів на міському пляжі

06:44, 13 серпня 2017
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Учасники акції поставили також плакати із написом "Ми не хочемо туристів".

Акцію організували жителі району Барселонета / фото: facebook.com/mr.alexandertopchiy

У Барселоні місцеві жителі провели акцію протесту проти туристів на найпопулярнішому пляжі міста Барселонета, пише Російська служба BBC.

Учасники акції вивісили плакати з написами "Ми не хочемо туристів", "Припиніть масовий туризм" та іншими.

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Акцію організували жителі району Барселонета, до них також приєдналися жителі інших районів каталонської столиці.

Як повідомляв УНІАН раніше, у Франції меру курортного містечка Карнон Івону Буррелю довелося перепросити за лайливий банер про «бісових туристів». Повідомлялось, що туристи помітили банер під час відпочинку на популярному пляжі, над яким і пролетів літак з банером з написом англійською мовою «Повертайтесь додому, бісові туристи».

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Теги: #акція протесту у Барселоні#протест проти туристів#пляжі Барселони#відпочинок в Барселоні