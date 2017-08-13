У Барселоні місцеві протестували проти туристів на міському пляжі
Учасники акції поставили також плакати із написом "Ми не хочемо туристів".
У Барселоні місцеві жителі провели акцію протесту проти туристів на найпопулярнішому пляжі міста Барселонета, пише Російська служба BBC.
Учасники акції вивісили плакати з написами "Ми не хочемо туристів", "Припиніть масовий туризм" та іншими.
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Акцію організували жителі району Барселонета, до них також приєдналися жителі інших районів каталонської столиці.
Як повідомляв УНІАН раніше, у Франції меру курортного містечка Карнон Івону Буррелю довелося перепросити за лайливий банер про «бісових туристів». Повідомлялось, що туристи помітили банер під час відпочинку на популярному пляжі, над яким і пролетів літак з банером з написом англійською мовою «Повертайтесь додому, бісові туристи».