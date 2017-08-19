Ліванська армія приєдналася до боротьби з "Ісламською державою" на кордоні з Сирією

Підрозділи Збройних сил Лівану розпочали наступальну операцію проти загонів терористичного угруповання "Ісламська держава", які контролюють кілька прикордонних районів країни на кордоні з Сирією, повідомляє Deutsche Welle.

Читайте такожБойовики напали на дві бази миротворців у Малі, є загибліЗазначається, що про початок наступальної операції проти ісламістів повідомили сьогодні зранку, як керівництво збройних сил Лівану, так і місцеві ЗМІ.

Ліванські військові провели артилерійський обстріл позицій ісламістів. Сам наступ ведеться на райони поблизу міст Баальбек та Ель-Каа, розташованих поблизу кордону з Сирією.

Повідомляється, що терористи досі утримують дев'ятьох ліванських військовослужбовців, котрі потрапили в полон під час боїв 2014 року.

На початку серпня цього року понад 1,1 тис. бойовиків сирійського угруповання "Джебхат Фатах аш-Шам", що пов'язують із терористичною організацією "Аль-Каїда", залишили територію Лівану й направилися до сусідньої Сирії. Це відбулося за домовленістю з ліванським шиїтським угрупованням "Хезболла", що підтримує сирійського президента Башара Асада, після серії боїв між двома угрупованнями.