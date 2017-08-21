Названа найбільш непопулярна серед туристів країна світу

Найнепопулярнішою серед мандрівників країною світу виявилася тихоокеанська держава Тувалу, розташована в Полінезії. Про це пише газета Daily Mail.

Видання наводить дані Всесвітньої туристської організації (ЮНВТО), згідно з якими за 2016 рік Тувалу прийняла тисячу зарубіжних гостей. Серед переваг цього напрямку називається низький рівень злочинності і терористичної загрози.

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Друге місце рейтингу займає Республіка Кірібаті, яка також знаходиться в Тихому океані (в Мікронезії і Полінезії). У 2016 році там побували близько чотирьох тисяч туристів.

Замикає трійку Сан-Томе і Прінсіпі — острівна держава в Центральній Африці з результатом у вісім тисяч чоловік. Четверта позиція дісталася заморській території Великобританії Монтсеррат (дев'ять тисяч відпочиваючих). П'яту сходинку посідає африканська держава Комори. За минулий рік її відвідали 24 тисячі туристів.

У десятку рейтингу в порядку убування також потрапили Джібуті (Африка), Сан-Марино (Європа), Східний Тимор (Азія), Ліхтенштейн (Європа) і Сьєрра-Леоне (Африка).