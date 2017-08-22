У США зіткнулися потяги: постраждали понад 30 осіб

У передмісті американського міста Філадельфія на залізничній станції швидкісний потяг зіткнувся зі складом. В результаті 33 людини отримали поранення, повідомляє Associated Press.

Інцидент стався близько 00.15 (7.15 за Києвом) вівторка, 22 серпня, в населеному пункті Аппер Дербі. За даними представника місцевого транспортного управління Southeastern Pennsylvania Transportation Authority (SEPTA) Хізер Рэферн, який прибув в населений пункт швидкісний поїзд в'їхав у порожній склад, який знаходився на станції.

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За даними мера міста Ніколаса Микоззи, чотири людини отримали серйозні поранення, всі постраждалі доставлені в лікарні.

Як повідомляв УНІАН, раніше в Дніпрі в результаті зіткнення трамвая з залізничними вагонами один чоловік загинув, ще один був травмований.