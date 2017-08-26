Поблизу берегів Ємену розбився військовий гелікоптер США із 6 людьми на борту

У п'ятницю під час навчальної місії вертоліт США Black Hawk, в якому знаходилися шість осіб, зазнав аварії поблизу берегів Ємена. Про це повідомило Центральне командування ЗС США (CENTCOM), передає Reuters.

Зазначається, що після аварії врятували п'ятьох осіб. Тривають роботи із пошуку ще однієї людини. Вертоліт розбився в 20 милях (32 км) від південного узбережжя Ємену. Причина аварії розслідується.

«Коли стався інцидент, вертоліт був не дуже високо над водою», - сказав представник CENTCOM полковник Джон Томас.

Видання повідомляє, що Сполучені Штати проводять повітряні удари по «Аль-Каїді» в Ємені.

Також зазначається, що за останні кілька місяців стався ряд авіаційних збоїв, пов'язаних з військовими літаками США.

Як повідомляв УНІАН раніше, винищувач США Northrop F-5 розбився біля берегів Флориди в ході тренувального польоту. Наголошується, що літак впав в океан.

Пілот встиг катапультуватися і не отримав серйозних пошкоджень.