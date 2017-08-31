У 20-ту річницю загибелі принцеси Діани британці завалили квітами палац королівської родини (фото, відео)

Сьогодні виповнюється 20 років з дня загибелі принцеси Діани в автокатастрофі в Парижі. Машина, в якій вона їхала, намагалася втекти від папараці і врізалася в опору в тунелі перед мостом Альма на набережній Сени, передає Радіо Свобода.

До Кенсингтонського палацу в Лондоні люди несуть квіти, свічки і записки. Маєток був резиденцією Діани аж до її смерті. Напередодні палац відвідали сини Діани принци Вільям і Гаррі. Проте офіційні жалобні заходи королівська сім'я не планує.

Перша дружина принца Чарльза Діана Спенсер стала символом своєї епохи. Вона займалася добродійністю, вела активну боротьбу зі СНІДом і особисто спілкувалася з ВІЛ-інфікованими.

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У 2002 році за результатами опитування телеканалу Бі-бі-сі принцеса увійшла в десятку великих британців всіх часів. Діана була дуже популярна серед жителів Великобританії, її називали "королевою сердець".

Після розлучення з принцом Чарльзом у 1996 році Діана відмовилася від протокольних обов'язків принцеси, але продовжувала з'являтися на публіці. Вона загинула в автокатастрофі в Парижі 31 серпня 1997 року разом з бойфрендом і водієм. За похоронами Діани в прямому ефірі стежили 2 з половиною мільярди людей.

Про причини аварії було висловлено багато версій, аж до того, що Діана стала жертвою змови. У 2007 році Скотланд-Ярд представив остаточну доповідь за підсумками розслідування. За версією слідства, водій автомобіля був п'яний, а Діана не була пристебнута ременем безпеки.

Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, раніше були опубліковані невідомі сторінки біографії принцеси Ді.