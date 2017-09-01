У Росії заявили, що слабо озброєні країни можуть ставати об'єктом "поглинання"

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров вважає, що слабо озброєні країни можуть ставати об'єктом "поглинання", і що таких держав "досить багато". Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав у ході спілкування зі студентами МДІМВ.

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Він зазначив, що "багато іноземних аналітичних журналів констатують, що Росія має суперсучасну армію і флот".

"Це ми говоримо не для того, щоб когось провокувати на гонку озброєнь і на те, щоб випробувати нас на міцність. Просто в ситуації, коли слабо озброєна країна стає реально об'єктом поглинання не в юридичному плані, не в міжнародно-правовому плані, а в плані самостійності, їх досить багато", - заявив Лавров.

За його словами, в історії багато прикладів, коли Росію "стримували", в тому числі військовими заходами, а не лише санкціями.