Меркель заявила про необхідність "рішучої реакції" на затримання німців у Туреччині

Канцлер ФРН Ангела Меркель розглядає можливість посилення політики щодо Туреччини після затримання у цій країні ще двох громадян Німеччини.

Як передає Deutsche Welle, про це вона заявила, виступаючи сьогодні в Нюрнберзі.

«Подібні затримання в переважній більшості випадків не мають ніяких підстав, і тому ми маємо рішуче відреагувати. У зв'язку з останніми подіями федеральному уряду, можливо, доведеться ще більш кардинально переглянути свою політику щодо Туреччини», - заявила канцлер Німеччини.

Меркель підтвердила свій намір заблокувати переговори про розширення митного союзу між Євросоюзом і Анкарою. За нинішніх обставин про подібні переговори не може бути й мови, сказала вона, додавши, що затримання німців у Туреччині «не мають нічого спільного з нашими принципами правової держави».

Федеральний канцлер також різко розкритикувала президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана.

«Просто неприпустимо, щоб цей представник Туреччини закликав німців не голосувати ні за ХДС, ні за СДПН, ні за «зелених». Це вирішують виключно ті люди в нашій країні, які мають німецьке громадянство», - пояснила Меркель.

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Як повідомлялося, в Туреччині затримано ще двоє німців. За даними турецьких правоохоронців, обидва затриманих є громадянами Німеччини, паспортів іншої країни у них немає.

За даними німецького МЗС, на даний час у турецьких в'язницях перебувають 55 громадян Німеччини, 12 з них - за політичними звинуваченнями.

Ці арешти призвели до напруженості відносин між двома державами. Зокрема, раніше президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр заявив, що верховенство закону і демократія в Туреччині перебувають під загрозою зникнення.