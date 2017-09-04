Сеул обговорює з Вашингтоном розміщення бомбардувальників і авіаносця - ЗМІ

Південна Корея і США обговорюють можливість розміщення атомного авіаносця і стратегічних бомбардувальників на південнокорейській території у відповідь на ядерне випробування КНДР. Про це повідомляє ТАСС з посиланням на агентство Уопһарсо.

Читайте такожУ Південній Кореї заявили, що КНДР готується до нових пусків балістичних ракетЗа його інформацією, міноборони країни планує також провести в цьому місяці односторонні навчання, які будуть включати в себе використання високоточних крилатих ракет Taurus класу «повітря – поверхня», розміщених на винищувачах F-15K.

Вранці 3 вересня КНДР провела чергове підземне випробування ядерної зброї. В Китаї був зафіксований слабкий землетрус в районі північнокорейського полігону, який міг бути викликаний обвалом порід після самого вибуху. Напередодні по телебаченню КНДР пройшов сюжет про демонстрації термоядерного пристрою лідеру країни Кім Чен Ину, а після вибуху Пхеньян офіційно повідомив про успішне випробування водневої бомби – боєголовки для ракет.