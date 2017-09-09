У Мінську пройшла акція протесту проти російсько-білоруських навчань "Захід-2017"

Лідер Білоруського Національного Конгресу Микола Статкевич ініціював акцію протесту проти російсько-білоруських військових навчань Захід-2017. Про це повідомляє видання "Білоруський партизан".

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Захід, за словами Статкевича, було приурочено до Дня білоруської військової слави. По закінченню акції протесту була складена резолюція, згідно з якою учасники протестують проти втягування Білорусі "у військове протистояння Росії проти України і блоку НАТО".

"Ми підтримуємо положення Конституції про "прагнення Білорусі до нейтралітету" і не хочемо присутності чужих військ на нашій землі. Ми розцінюємо військові навчання Захід-2017, як загрозу для суверенітету нашої країни", - йдеться в заяві.

Раніше повідомлялося, що влада Білорусі відмовили у візах шістьом парламентаріям Литви, не пустивши їх на захід білоруської опозиції. При цьому литовські парламентарії не приховували, що головним акцентом дискусії повинні були стати спільні російсько-білоруські військові навчання "Захід-2017", які починаються на наступному тижні.