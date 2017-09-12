Внаслідок авіаударів на сході Сирії за день загинули 35 цивільних – правозахисники

Внаслідок авіаударів російської авіації і міжнародної коаліції у провінції Дейр-ез-Зор на сході Сирії у вівторок, 12 вересня, загинули 35 цивільних осіб.

Такі дані оприлюднив Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини, який базується у Лондоні, повідомляє Deutsche Welle.

На терористичне угруповання "Ісламська держава" у провінції Дейр-ез-Зор, яка межує з Іраком, одночасно ведуть наступ з двох боків - операції проти ісламістів тут проводять сирійські війська за підтримки Росії, а також альянс курдських та арабських сил за підтримки міжнародної коаліції на чолі зі Сполученими Штатами Америки.

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За даними Центру моніторингу, починаючи з неділі, 10 вересня, внаслідок авіаударів російської авіації в провінції Дейр-ез-Зор загинули 69 осіб, інформує агентство Reuters. Спостерігачі кажуть про загиблих цивільних, які, зокрема, перетинали річку Євфрат на човнах. Тим часом сирійське державне телебачення повідомляє, що бойовики ІД намагаються втекти з міста Дейр-ез-Зор, переправляючись через Євфрат.

Як відомо, 5 вересня сирійська армія та її союзники прорвалися до урядових підрозділів у місті Дейр-ез-Зорі, які перебували в оточенні бойовиків ІД з 2014 року.