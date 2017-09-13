У США оштрафували російських дипломатів за спалення паперів і сміття

Влада Сан-Франциско стягне штраф із російських дипломатів за чорний дим над будівлею дипломатичної місії. Про це повідомляє ТСН.

Інцидент стався два тижні тому: росіяни порушили закон про спалення сміття й забруднили повітря, ще й того дня стовпчики термометрів показували +37.

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У відповідь на вимогу Кремля скоротити американських дипломатів у Росії, Вашингтон змусив Москву закрити генконсульство у Сан-Франциско. Полишаючи будівлю, росіяни нашвидкуруч почали спалювати папери. Офіційно говорили, що просто розтопили камін.