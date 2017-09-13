В аеропорту Амстердама через сильний вітер скасовано десятки рейсів (відео)

Нідерландський авіаперевізник KLM скасував 60 рейсів через сильний вітер, який завадив літакам злітати та здійснювати посадку в аеропорту Амстердама Схіпхол, передає ЄвроПравда з посиланням на Associated Press.

Читайте такожУ Німеччині виставка вітроенергетики припинила роботу через сильний вітерРечник аеропорту Пауль Вебер повідомив, що у зв’язку з "обмеженою пропускною здатністю злітно-посадкової смуги" в цілому скасували 75 рейсів. За його словами, затримки в аеропорту очікуються впродовж цілого дня.

Королівський нідерландський метеорологічних інститут поширив попередження для західних прибережних районів Нідерландів про швидкість вітру до 120 км\год.

За даними органів влади з питань транспорту, вранці у час пік сильний вітер повалив дерево на шосе, що сполучає Раттердам та Гаагу. Даних про жертв унаслідок шторму поки немає.