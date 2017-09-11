Активна фаза навчань "Захід-2017": у МЗС Білорусі повідомили про деталі

У Міністерстві закордонних справ Білорусі розповіли про деталі активної фази спільних російсько-білоруських навчань «Захід-2017» з 17 по 19 вересня. Про це повідомляє прес-служба зовнішньополітичного відомства Білорусі.

Зазначається, що в період активної фази навчання - з 17 по 19 вересня - надається можливість представникам акредитованих ЗМІ здійснити виїзд на полігони, де розігруватимуьтся військові дії.

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Зокрема, 17 вересня на полігоні «Ружанський» здійснюватиметься практичне завдання авіаційного удару із застосуванням авіаційних засобів ураження. Також 18 вересня на полігоні «Осиповицький» - практичний розіграш ведення бою з утримання оборонних рубежів, а 19 вересня на полігоні «Доманове» - несення бойового чергування підрозділами протиповітряної оборони.

Для спостереження за навчаннями буде запрошено максимальну кількість журналістів у кількості 40 осіб.

Як повідомляв УНІАН, за офіційними даними, активна фаза спільних стратегічних навчань Білорусі й Росії «Захід-2017» запланована на 14-20 вересня. У цих навчаннях, які пройдуть на території Білорусі, передбачається участь до 13 тисяч військовослужбовців.

Секретар РНБО Олександр Турчинов заявляв, що реальна чисельність учасників навчань «Захід-2017» становитиме близько 240 тисяч осіб. Міністр оборони Степан Полторак вважає, що ці навчання можуть бути використані для початку агресії як проти України, так і проти будь-якої країни Європи, що має спільний кордон з Росією.

У Міноборони РФ запевняють, що в рамках «антитерористичних» навчань «Захід-2017» не готуватимуть плацдарм для вторгнення в Україну, і задіють 13 тисяч військовослужбовців і 250 танків.