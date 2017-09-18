Чоловіка придавило труною в парку розваг в Гонконзі

У Гонконзі 21-річний чоловік загинув у кімнаті страху від удару механічною деталлю. Як повідомляють місцеві ЗМІ, під час проходження атракціону його задавила труна, пише російська служба Бі-Бі-Сі.

Відвідувач за прізвищем Чен (його ім'я поки не називається) був знайдений без свідомості через п'ять хвилин після того, як зайшов до атракціону "Поховані живцем" у знаменитому гонконгському парку розваг Ocean Park. Його доставили в лікарню, де він пізніше помер.

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Представники адміністрації парку стверджують, що інцидент стався після того, як чоловік зайшов в закриту зону атракціону.

Відвідувачам кімнати страху, створеної до щорічного фестивалю на честь Хеллоуїна, обіцяють, що ті "відчують себе похованими живцем, перед тим як вирватися з темній і страшній могили".

Як пишуть місцеві ЗМІ, гості повинні були сісти в каретку у вигляді труни і проїхати по атракціону, який включає в себе, як йдеться в описі атракціону, "скелястий лабіринт із моторошними упирями".

Чен був у групі відвідувачів, яким дали можливість випробувати атракціони до офіційного відкриття фестивалю, наміченого на 5 жовтня.

В даний час поліція веде розслідування, атракціон "Поховані живцем" закрито.