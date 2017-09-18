Музиканти записали проникливий кліп в пам'ять про соліста групи Linkin Park (відео)
Всього за дві години з моменту публікації ролик набрав понад 300 тис. переглядів та майже 85 тис. лайків.
Музиканти з рок-групи Linkin Park записали проникливий кліп в пам'ять про лідера групи Честера Беннінгтона.
У відеоролику показано різні моменти з життя артиста: на сцені, з фанатами, в звукозаписної студії, з родиною і членами команди LP.
Всього за дві години з моменту публікації ролик набрав більше 300 тис. переглядів та майже 85 тис. лайків.
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Фанати залишають під відео сумні коментарі і згадують приголомшливі історії з Честером у головній ролі.
Вокаліст, клавішник і гітарист Linkin Park Майк Шинода закликав усіх шанувальників творчості разом з групою грати, плакати і сміятися на концерті в пам'ять про Беннінгтона, який відбудеться 27 жовтня в Лос-Анджелесі.