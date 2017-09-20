Делегація РФ залишила зал перед виступом Грібаускайте в ООН

Російська делегація залишила зал засідань Генеральної асамблеї ООН перед виступом президента Литви Далі Грібаускайте. Цю інформацію підтвердив член делегації Леонід Слуцький, який обіймає посаду голови комітету Держдуми РФ з міжнародних справ, повідомляють "РИА Новости".

Весь свій виступ президент Литви присвятила питанню російської агресії.

Президент Литви вважає, що навчання "Захід-2017" спрямовані на те, щоб налякати "Литву".

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"Не треба нас лякати і самим лякатися, так як саме це є метою навчань "Захід" - налякати нас, знищити нашу волю захищатися, щоб ми були паралізовані і не змогли нічого зробити в державі", - сказала Грібаускайте.

У своїй програмній промові Грібаускайте висловила думку, що навчання "Захід-2017", які проводять Росія і Білорусь, є частиною інформаційної війни і спрямовані на поширення страху.

"Сьогодні увага світу звернено на Північну Корею і інші регіони, однак ті ж методи шантажу і агресії використовуються в Україні і вздовж східного кордону НАТО. Близько ста тисяч російських військовослужбовців беруть участь у навчаннях наступального характеру "Захід-2017" на кордонах балтійських держав і Польщі і навіть в Арктиці", - сказала вона.

Грібаускайте вважає, що Росія "відпрацьовує агресивні сценарії проти сусідніх держав, навчаючи свою армію нападу на Захід".

Як повідомляв УНІАН, президент Литви закликала міжнародне співтовариство об'єднатися для того, щоб дати відсіч російській агресії.