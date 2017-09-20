Росія готова до військового втручання в Білорусі - голова Сил оборони Естонії

Росія готова до військового втручання і в Білорусі, якщо політична ситуація там зміниться в небажаному для Кремля напрямку. Таку думку висловив голова Сил оборони Естонії генерал Ріхо Терас в інтерв'ю ERR.

"Подібно Україні, Росія планує воєнні кроки проти Білорусі, якщо політична ситуація там зміниться. Російські збройні сили і структури безпеки ведуть підготовку до того, щоб у разі необхідності втрутитися і провести військову операцію в Білорусії. Планування операції почалося в 2014 році", - заявив він.

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Він зазначив, що завдання навчань "Захід" та інших спільних військових навчань – максимально пов'язати білоруські збройні сили з російськими. Мета – паралізувати здатність білоруських військових діяти самостійно.

"У навчаннях беруть участь різні військові округи, Балтійський і Північний флот, ракетні війська. Якщо все це є антитерористичною операцією, то це очевидне перебільшення", - додав він.

Раніше міністр оборони Польщі заявив, що РФ планує застосувати ядерну зброю на навчаннях "Захід-2017".