Якщо снаряд влучить – одразу двох не стане: Лукашенко пожартував про відсутність Путіна на навчаннях

Президент Білорусі Олександр Лукашенко пояснив, чому російського колеги немає на військових навчання «Захід-2017», які сьогодні мають завершитись, пише «ТUТ.by».

Лукашенко пожартував, що в разі влучання під час навчань снаряду, то не стало б обох президентів.

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«Якщо снаряд в одне місце - двох відразу не стане», - пожартував Лукашенко, додавши, що «Путін на півночі в Ленінградській області, а я в центрі. Я радий, що мені довірили основний майданчик навчань».

Як повідомляв УНІАН раніше, у Республіці Білорусь сьогодні завершаться спільні російсько-білоруські навчання «Захід-2017». Основну увагу буде приділено 227 загальновійськовому полігону Борисовський. Зокрема, планується, що за одним з основних епізодів навчань, що відбуваються, тут спостерігатиме президент Білорусі Олександр Лукашенко. На полігоні очікується також присутність представників вищого командування Збройних сил Російської Федерації, керівництва інтеграційних структур - Союзної держави, СНД, ОДКБ, а також іноземних спостерігачів і дипломатів. З оглядового майданчика Лукашенко оцінить досягнутий рівень взаємодії військ (сил) при веденні оборонного бою.