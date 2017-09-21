Між Пекіном і Шанхаєм запустили найшвидші потяги в світі

Нові китайські високошвидкісні поїзди "Фусін" рухаються зі швидкістю 350 кілометрів на годину, в четвер почали курсувати по залізничній гілці Пекін-Шанхай. Про це повідомляє Xinhua.

"Фусін" може доставити пасажирів з Пекіна до Шанхаю за 4 години 28 хвилин, і в даний час він є найбільш швидким у світі високошвидкісним залізничним складом, що перебуває в комерційній експлуатації.

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Як повідомляв УНІАН, в Китаї планують запустити надшвидкісний потяг, який буде розганятися до 4 000 кілометрів на годину.