Співробітникам "Яндекса" заборонили вставати з місць за півгодини до приїзду Путіна до офісу

Президент Росії Володимир Путін приїхав в офіс "Яндекса", щоб привітати компанію з 20-річчям. Путіну покажуть проект безпілотного автомобіля, передає Медуза.

Як повідомляє The Bell, у тій частині бізнес-центру, куди приїхав президент РФ, ввели вхід за паспортами. Як мінімум одного співробітника компанії — Олексія Сокирка — не пустили на роботу, оскільки він перебуває в якомусь "чорному списку".

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16 вересня Сокирко, який, судячи з Facebook, не раз брав участь в опозиційних акціях, писав, що якщо побачить Путіна в офісі, плюне йому в обличчя.

В останні півгодини перед приїздом Путіна працівникам заборонили вставати з місць, аж до заборони на відвідування туалету, розповіло джерело "Медузи" в компанії. За його словами, в офісі дуже багато незадоволених. Офіційно співробітникам навіть дозволили не приходити на роботу взагалі.