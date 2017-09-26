Пентагон має намір показати Трампу варіанти дій на провокації КНДР
00:31, 26 вересня 2017Світ
445 0
«Якщо Північна Корея не припинить свої провокаційні дії, ми зробимо так, щоб надати президентові варіанти, щоб розібратися з Північною Кореєю», заявили в Пентагоні.
Запуск ракети Hwasong-12 / REUTERS
Пентагон має намір надати президенту США Дональду Трампу варіанти по Північній Кореї, якщо КНДР продовжить провокаційні дії, передає Reuters.
Про це заявив представник американського міністерства оборони полковник Роберт Меннінг.
Читайте також"Абсурд!": у Трампа прокоментували заяву КНДР про оголошення війни
«Якщо Північна Корея не припинить свої провокаційні дії, ми зробимо так, щоб надати президентові варіанти, щоб розібратися з Північною Кореєю», — зазначив він.
Таку заяву зробив представник відомства після того, як в КНДР заявили про право їх збройних сил збивати стратегічні бомбардувальники США навіть у міжнародному повітряному просторі.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Новина в сюжеті: Загроза ядерної війни між КНДР і США