Пентагон має намір показати Трампу варіанти дій на провокації КНДР

Пентагон має намір надати президенту США Дональду Трампу варіанти по Північній Кореї, якщо КНДР продовжить провокаційні дії, передає Reuters.

Про це заявив представник американського міністерства оборони полковник Роберт Меннінг.

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«Якщо Північна Корея не припинить свої провокаційні дії, ми зробимо так, щоб надати президентові варіанти, щоб розібратися з Північною Кореєю», — зазначив він.

Таку заяву зробив представник відомства після того, як в КНДР заявили про право їх збройних сил збивати стратегічні бомбардувальники США навіть у міжнародному повітряному просторі.