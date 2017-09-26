Шість радників Трампа використовували особисту пошту для роботи - ЗМІ

Шість найближчих радників президента США Дональда Трампа іноді використовували особисту електронну пошту з метою обговорення питань, пов'язаних з Білим домом. Про це пише газета The New York Times з посиланням на діючих і колишніх чиновників.

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Як стверджує видання, особистою поштою іноді користувалися колишній глава апарату Білого дому Рінс Прибас і екс-стратегічний радник Трампа Стівен Беннон.

Також, як повідомили джерела газети, радник Стівен Міллер і директор Національної економічної ради США Гері Кон відправили або отримали принаймні кілька листів з допомогою особистої пошти.

Газети з посиланням на Newsweek повідомляє, що дочка Іванка Трамп також використовувала особистий поштову адресу в перші місяці її роботи в адміністрації президента СШАрадники . За словами джерел, також вона іноді так робила, коли була офіційно призначена на посаду радника.

Раніше повідомлялося, що зять президента США Трампа Джаред Кушнер, який обіймає посаду старшого радника глави держави, неодноразово користувався особистим поштовим ящиком для листування з робочих питань.