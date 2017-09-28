По всьому світу стався збій в системі реєстрації на авіарейси (фото)

Збій в системі реєстрації пасажирів, який стався приблизно опівдні, порушив роботу аеропортів по всьому світу, повідомляє газета The Daily Telegraph.

Видання уточнює, що збій торкнувся програмного забезпечення Amadeus Altea, що використовується багатьма компаніями, і привів до масового скупчення пасажирів біля реєстраційних стійок. За інформацією газети, на неполадки пасажири поскаржилися в лондонському аеропорту Гатвік, в Руассі - Шарль де Голль у Парижі, в аеропорту ім. Рональда Рейгана у Вашингтоні, сінгапурському Чангі, а також в повітряних гаванях Йоганнесбурга і Цюріха.

В даний час не відомо, коли система поновить роботу в повному обсязі, проте вказується, що на це потрібен час.