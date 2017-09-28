По всьому світу стався збій в системі реєстрації на авіарейси (фото)
16:22, 28 вересня 2017Світ
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В найбільших міжнародних аеропортах скупчилося багато людей біля стійок реєстрації на рейс.
Черга на реєстрацію в аеропорту Мельбурна \ osamanasir/Twitter
Збій в системі реєстрації пасажирів, який стався приблизно опівдні, порушив роботу аеропортів по всьому світу, повідомляє газета The Daily Telegraph.
Черга на реєстрацію в міжнародному аеропорту Вашингтона \ PoorRobin/Twitter
Видання уточнює, що збій торкнувся програмного забезпечення Amadeus Altea, що використовується багатьма компаніями, і привів до масового скупчення пасажирів біля реєстраційних стійок. За інформацією газети, на неполадки пасажири поскаржилися в лондонському аеропорту Гатвік, в Руассі - Шарль де Голль у Парижі, в аеропорту ім. Рональда Рейгана у Вашингтоні, сінгапурському Чангі, а також в повітряних гаванях Йоганнесбурга і Цюріха.
В даний час не відомо, коли система поновить роботу в повному обсязі, проте вказується, що на це потрібен час.
Черга на реєстрацію в лондонському аеропорту Гатвік \ Jerry Gandhi/Twitter
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