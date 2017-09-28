Парламентарії Уганди побилися на засіданні через суперечку про президентську владу (відео)

Члени парламенту Уганди побилися на засіданні. Відео з місця подій у четвер, 28 вересня, опублікував портал Sky News.

Опоненти не обмежилися рукопашним боєм, почали кидати один в одного стільці і пустили в хід інші предмети інтер'єру. Чим все закінчилося, не повідомляється.

Читайте такожВ Уганді шамани масово вбивають дітей, щоб зупинити посуху

Приводом для розбіжностей став проект закону, що дозволяє президенту країни залишатися на посаді після досягнення 75-річного віку. Главі держави Йовері Мусевені 73 роки.

Президент Уганди за законом обирається раз на п'ять років загальним голосуванням. Нинішній глава держави прийшов до влади в 1986 році після громадянської війни проти свого політичного опонента Мілтона Оботе.