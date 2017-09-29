Став відомий бюджет восьмого сезону "Гри престолів"

Телеканал HBO планує витратити $15 млн на кожен епізод заключного сезону «Гри престолів», повідомляє Mashable. Загальний бюджет восьмої частини, в яку увійдуть шість серій, складе $90 млн.

Читайте такожВиконавець ролі Джона Сноу у "Грі престолів" заручився зі своєю нареченоюЯк пише видання Vanity Fair, витрати на останній сезон можуть зрости ще більше. Хронометраж кожного епізоду складе близько півтори години.

Відзначається, що на серії першого сезону творці «Ігри престолів»витрачали за $6 млн.

У листопаді 2016 року стали відомі розміри гонорарів провідних акторів фентезі-саги за зйомки в сьомому і восьмому сезонах. Сума кожної винагороди перевищила мільйон доларів за епізод.

«Гра престолів» виходить на каналі HBO з 2011 року. Літературною основою саги став цикл книг «Пісня криги і полум'я» американського письменника Джорджа Мартіна. Сьомий сезон завершився 28 серпня. Фінальна, восьма частина «Ігри престолів» вийде в кінці 2018-го або початку 2019 року - точна дата прем'єри поки не розкривається.