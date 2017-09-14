Для "Гри престолів" знімуть кілька фіналів - ЗМІ

Для серіалу «Гра престолів» знімуть кілька фіналів, повідомляє Entertainment Weekly. Таким чином канал HBO сподівається уникнути спойлерів.

Як стверджується, програмний директор HBO Кейсі Блойс сказав, що через різноманітні кінцівки восьмого сезону навіть акторський склад не буде знати, чим завершиться історія.

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«Вони збираються зняти безліч версій, щоб ніхто насправді не знав, що відбувається», – нібито заявив Блойс. За його словами, так потрібно у випадку із тривалими шоу.

В HBO не підтвердили і не спростували цю інформацію.

Раніше повідомлялося, що кількість нелегальних переглядів сьомого сезону «Гри престолів» перевищила 1 млрд.